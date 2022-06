'ಮಹಾ' ಡ್ರಾಮಾದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಪತ್ನಿ; ಯಾರು ಈ ರಷ್ಮಿ?

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 26: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರಾಜಧಾನಿ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಉಳಿಯಲಿ ಬಿಡಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಠಾಕ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಸೇನಾ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ೨೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಠಾಕ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಧವ್ ಪತ್ನಿ ರಷ್ಮಿ ಠಾಕ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಿನ್ನಮತದ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಂದಿರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲಾ ರಷ್ಮಿ ಠಾಕ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪುರುಷ ಎಷ್ಟೇ ಹಠಮಾರಿತನ ತೋರಿದರೂ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಆಟ ನಡೆಯದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ರಷ್ಮಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೈಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳುತ್ತದಾ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

