ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯ: ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ರಾವುತ್‌

ಮುಂಬೈ, ಜೂ. 21: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕ ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಶಾಸಕರು ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್‌ ರಾವತ್‌ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಸೂರತ್‌ಗೆ 21 ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಳಾ ಸಾಹಬ್ ಅವರ ಸೈನಿಕ. ಶಿಂಧೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಿವಸೇನೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಬಿಜೆಪಿಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪವಾಡ ಮೇಕರ್ ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ ಹಾಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಅಭಿನಂದನೆಯು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಡ್ನವಿಸ್‌ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾಗಿದ್ದರು.

ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಕ್ರೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದೆ.

