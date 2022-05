Mumbai

oi-Minuddin Nadaf

ಮುಂಬೈ, ಮೇ 17: ಮಹಾನಗರಿ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗಳು ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾರಿಕೊಂಡೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸರಿತಾ ಮಾಲಿ ಎಂಬ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷವನ್ನು ತಿಳಿದ ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಸರಿತಾಳ ತಂದೆಗೆ ಸಂತಸ ತುಂಬಿಬಂದಿದೆ.

ಸರಿತಾ ಮಾಲಿ ಎಂಬ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೆಹಲಿಯ ಜೆಎನ್‌ಯುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸರಿತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನ / ಅವಳ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸರಿತಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸರಿತಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜೆಎನ್‌ಯುನಿಂದ ರಜೆಗೆಂದು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸವು ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅವಳ ಸಮಾಜವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಇತ್ತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರಿತಾ ಮಾಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸರಿತಾ ಮಾಲಿ, ಜೆಎನ್‌ಯು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಂಎಯಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯುಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜೆಎನ್‌ಯುನಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನಾನು ಸೇರಿರುವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಿತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

2010ರಲ್ಲಿ ಸರಿತಾಳ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಜೆಎನ್‌ಯು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 2010ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದವಿಯವರೆಗೂ ಅವಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಯಾರು ಜೆಎನ್‌ಯುಗೆ ಹೋದರೂ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ'. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನೇ ದಿನವೂ ಮಂತ್ರದಂತೆ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಿತಾ ತನ್ನ ಬಿಎ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯುಗೆ ತನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆಗ ಜೆಎನ್‌ಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು

ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ತಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಸರಿತಾ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ, "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಲು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೆಎನ್‌ಯುಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸರಿತಾ ಹೇಳಿದಳು.

ಸರಿತಾ ಮಾಲಿ ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

ಸದ್ಯ ಸರಿತಾಳಿಗೆ 28 ವರ್ಷಗಳು ಸರಿತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಸರಿತಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಜೆಎನ್‌ಯುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಿಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಾಗ ನನಗೆ 22 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರಿತಾ ಹೇಳಿದಳು.

English summary

Sarita Mali is currently doing her PhD in Hindi Literature at Indian Language Centre at JNU. She has taken degrees of MA and Mphil from JNU and in July, she will submit her PhD,