ಮುಂಬೈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಬೇಡಿ: ನಿಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಠಾಕ್ರೆ

ಮುಂಬೈ, ಜು.2: ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕರ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡು ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Breaking: ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ!

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಠಾಕ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಕಂಜೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ದೂರದ ಉಪನಗರಗಳಾದ ಅಂಬರನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬದ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Former Chief Minister Uddhav Thackeray, who wished Eknath Shinde as the Chief Minister after the collapse of the Maharashtra government due to the rebellion of Shiv Sena MLAs, has now taken the government to task for the first time.