ಮುಳುಗಿದ ಹಡಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಭೀತಿ; ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆತಂಕ

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 3: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಟ್ಟಪಾಡಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ಹಡಗು‌‌ ಮುಳುಗಡೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂ.23ರಂದು ಈ ಹಡಗು‌ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದುಇದೀಗ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 220 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗು ಮುಳಗಿದ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಏರ್ ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ‌ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ನಾಶ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ದ‌.ಕ‌ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು; ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹಡಗು; 15 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮಿರಲ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗು ಚೀನಾದಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸಾಗಿಸುತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಳುಗಡೆ‌ ಸಂದರ್ಭ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ 15 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

English summary

The merchant vessel Princess Miral, which is aground near new mangalore on earlier last few weeks. Local people express fear of Oil spill. know more.