ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆ.31ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆ: ಸಚಿವ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ

ಮಂಡ್ಯ, ಆಗಸ್ಟ್‌, 29: ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಬ್ಬು ಅರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 31ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ತರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವೈಭವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಶುಗರ್ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಕೊರೆತ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

