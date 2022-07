ಆರಿದ್ರಾ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು ತಲ್ಲಣ, ಭೂಕುಸಿತದ ಆತಂಕ

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ, ಜುಲೈ 5 : ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಭೂಕಂಪನ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೂ ಕುಸಿತ, ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೋಡ ಮುಸುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ಹಗಲು ಸಂಜೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮಳೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನರು

ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ನದಿ ತೊರೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುತ್ತೋ? ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಬಿರುಸುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದರೂ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗಿನಂತೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟವೇ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಕಂಪನ ಮಹಾಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾ?... ಅವತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು!

