'ಕಾಶಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ' : ಕಾಶಿ ಕಾಲ ಭೈರವ್

oi-Sunitha B

ವಾರಣಾಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13: ಗಂಗಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶಿ (ವಾರಣಾಸಿ) ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಿವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಶಿಯ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಬಾಬಾ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಮಹತ್ವವು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. "ಕಾಶಿ ಕೊತ್ವಾಲನಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು..." ಎಂಬ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಾತು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 'ಕಾಶಿ ಕೊತ್ವಾಲ್' ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಕಾಲ ಭೈರವನನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಲಭೈರವನ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಾಶಿ, ಕಾಲ ಭೈರವ್ ಕೊತ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

The importance of Lord Shiva and his mother Parvati in Kashi is well known. Along with this, the significance of Bhairava is equally special and significant. There is a very old saying "worship before Kashi Kotwali and then work ...".