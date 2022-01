Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗಿನವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಎಸ್‌ಪಿಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಲಾಲಾಬಾದ್‌ನ ಶಾಸಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಗುಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 47 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹರ್ದೋಯ್‌ನ ನಿತಿನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸಗಂಜ್‌ನ ಶಾಸಕ ಹರಿ ಓಂ ಯಾದವ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ದಳದ ಕೇಶವ್ ದೇವ್ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ, ಡಾ.ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಶಾಸಕರು ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಜಲಾಲಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ನೀರಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಶಾಸಕ ಶರದ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಬಹುದು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಎಸ್ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲಿಗಢದಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಎಸ್ಪಿಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಎಸ್‌ಪಿಯ ತಂತ್ರ. ಅದು ಪಕ್ಷದ ಪೋಷಕ ದಳದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಲಿ. ಪಕ್ಷದ ಈ ಬದಲಾದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಪಾಲ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಗುಪ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 25 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮುಖಂಡರು ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (403), ಗೋವಾ (40), ಪಂಜಾಬ್ (117), ಉತ್ತರಾಖಂಡ (70), ಮಣಿಪುರ (60) ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

English summary

All the parties are busy in their preparations for the assembly elections in Uttar Pradesh. On one hand, where Akhilesh Yadav is laying the red carpet for outsiders, there is enthusiasm among the workers, but the way influential people from outside are getting the preference inside the sitting MLAs, there is a panic among the sitting MLAs.