ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಬಂತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ!

Lucknow

ಲಕ್ನೋ, ಜು. 03: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಮೃದುಲಾ ಮಂಗಲಂಗೆ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಸಿಎಚ್‌ಸಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಿತಾ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೃದುಲಾ ಮಂಗಲಂ, ''ನಾನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಸಿಎಚ್‌ಸಿ) ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. 20 ಕಿ.ಮೀ ಅಧಿಕ ದೂರವಿರುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ '' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಮೃದುಲಾ ಮಂಗಲಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಮೃದುಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಎರಡೂ ಡೋಸ್‌ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೃದುಲಾ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜೂನ್ 22 ರಂದು, ಮೃದುಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ''ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊವಾಕ್ಸಿನ್‌ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್‌ನ ಡೋಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ,"

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, 65 ವರ್ಷದ ಉಮ್ದಾ ರೈ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 4 ರಂದು, ದೋಹರಿಘಾಟ್ ಸಿಎಚ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಭೂಷಣ್ ರೈ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೌನ ಲಸಿಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ಯಾದವ್, "ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು 'ಅಪರೂಪ' ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In Uttar Pradesh one got the certificate saying she was fully vaccinated even though she did not receive her second dose; another received a provisional certificate for her first dose without even getting a jab.