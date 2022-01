ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಓಟ್ ಪಡೆದರೆ ಗದ್ದುಗೆ; ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

Lucknow

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 29: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

"ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಎಂಬ ಪದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಜಾಫ್ರೆಲಾಟ್ ಈ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Uttar Pradesh elections 2022: SP's Akhilesh Yadav and CM Yogi Adityanath to go neck and neck to take advantage of Other Backward Classes (OBCs). Know more.