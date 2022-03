UP Election Result 2022: 'ಮೌ'ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಜೈಲು; ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 10: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಯುಪಿಯ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌ ಸದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರೀ ನೀರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಮೌ ಸದರ್ ಸೀಟ್

ಯುಪಿಯ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ ಪಿ ಭೀಮ್ ರಾಜ್ ಭರ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಕಳೆದ ವಾರ ಮೌವಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಖಾತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾಯಿತು.

ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿ ಮೌ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಸದರ್ ಕೊತ್ವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

The trends of the assembly elections of five states are now slowly turning into results and the picture of Uttar Pradesh has also become almost clear that BJP is going to form the government again with a clear majority in the state, but in the meantime UP Everyone's eyes are on the hot seats of the city, where there is a situation of vicissitudes.