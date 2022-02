Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ 61 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಕುಂದ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ(ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಮೇಥಿಯಿಂದ ರಾಗಿಣಿ ತಿವಾರಿ, ಇಸೌಲಿಯಿಂದ ಯಶಭದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರದಿಂದ ದೇವಿ ಸಹಾಯ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ ಸದಾರ್‌ನಿಂದ ಒಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಲಂಬುವಾದಿಂದ ಉದಯರಾಜ್ ವರ್ಮಾ, ಕಡಿಪುರದಿಂದ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಗೌತಮ್, ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಮಾಣಿಕಪುರದಿಂದ ಬಲ್ಬೀರ್ ಪಾಲ್, ರಾಂಪುರ ಖಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂಕೇಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಬಾಬಾಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಸುಶೀಲ್ ಗೌತಮ್, ವಿಶ್ವನಾಥಗಂಜ್‌ನಿಂದ ಸಂಜಯ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಫೂಲ್‌ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ, ಪ್ರತಾಪ್‌ಗಢ ಸದಾರ್‌ನಿಂದ ಅಶುತೋಷ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಂದಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಹಿಮ್ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಭಯ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಮೌರ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ತೇಜ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುದೌಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಮಿಲ್ಕಿಪುರದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಕಾಪುರದಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಸೈಗಂಜ್‌ನಿಂದ ರಾಮ್ ಸಾಗರ್ ವರ್ಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಲಲ್ಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ನಾಗರಹಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಬರಾನ್‌ನಿಂದ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಕೊರಾನ್‌ನಿಂದ ರಾಜಬಾಲಿ ಜೈಸಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 53 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಜನವರಿ 15) ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 53 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾಯಾವತಿ ಉಳಿದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಿಂದ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 14, 20, 23, 27 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

The election campaign is going on in Uttar Pradesh, where all the political parties are claiming their victory. Meanwhile, on Monday evening, the Bahujan Samaj Party also released the list of 61 candidates.