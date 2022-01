ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲ್: ಬಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 21: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೇಟ್ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್‌ ಬಘೇಲ್‌, ಕೌಶಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಕಲ್‌ರಾಜ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಫಗು ಚೌಹಾಣ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಾದ ರೀಟಾ ಬಹುಗುಣ ಜೋಷಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸವಾಲು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೇಟ್ ನೀಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

'ರಾಜವಂಶದ ರಾಜಕೀಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು' ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 'ಬಂಧುತ್ವ'ದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ 'ಅರ್ಹತೆ'ಯ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

* ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೀಟಾ ಬಹುಗುಣ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮಯಾಂಕ್ ಜೋಶಿ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್‌ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

* ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೌಶಲ್ ಕಿಶೋರ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಿಳಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಯೌವನದ ಮಗ ಪ್ರಭಾತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಲಿಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸಿಧೌಲಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಸೇಲಂಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯುವ ಸಹೋದರ ಜಯನಾಥ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರಿಗೆ ಭಟ್ಪರ್ ರಾಣಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶುತೋಷ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

* ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾದ ಸಂಸದ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತುಂಡ್ಲಾದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರೇಂಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಧಂಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಪಿಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಧಂಗರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬಘೇಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

* ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕಲ್ರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಡಿಯೋರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ರಾಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ವತಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯೋರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಫಗು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಮಧುಬನ್ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧುಬನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು.

* ಕಾನ್ಪುರದ ಗೋವಿಂದನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸತ್ಯದೇವ್ ಪಚೌರಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅನೂಪ್ ಪಚೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಯುಪಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೃದಯ ನಾರಾಯಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ದಿಲೀಪ್ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ ಉನ್ನಾವ್‌ನ ಪೂರ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

* ಯುಪಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಾಹಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುಬ್ರತಾ ಶಾಹಿ ಅವರು ಪಥರ್‌ದೇವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಡಿಯೋರಿಯಾ ಸದರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಿಂದ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 14, 20, 23, 27 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮತ್ತು ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

The Uttar Pradesh elections are just days away. All parties are preparing lists of candidates. At this point, ministers and MPs in BJP are demanding tickets for their relatives.