ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು- ಅಖಿಲೇಶ್ ಯುಗ?

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ನವೆಂಬರ್ 24: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಜೊತೆಗೆ ಅಜಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ ಜೊತೆ ಎಎಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ನಿಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಸ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮೈತ್ರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Uttar Pradesh Assembly elections are being watched by the entire country. With elections looming in February, major political changes are taking place in UP.