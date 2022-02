Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 8: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ಮೇಕರ್‌ನ ಪಾತ್ರದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸುಭಾಷ್‌ ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ತಮ್ಮದೇ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ಭರ್ ವಾರಣಾಸಿಯ ಶಿವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿಪುರದ ಜಹೂರಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ ಭರ್ ಭರವಸೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಸ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಶಿವಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾದಾಬ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಹೂರಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾದಾಬ್ ಫಾತಿಮಾ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ-ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾದರೆ ರಾಜ್‌ಭರ್‌ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.

English summary

Om Prakash Rajbhar, the chief of the SubhasSP, who is dreaming of playing the role of a kingmaker in the Uttar Pradesh assembly elections, is getting entangled in his own stronghold.