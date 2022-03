ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣವಿದೆಯೇ? ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ?

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 11: ಯುಪಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. 2017ರ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಪಿ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗದೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಪಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ಪಿ ಸೋತಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯು ಜನರ ಮತಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?

ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಪಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸವಾಲು ನೀಡಿದರೂ ಎಸ್‌ಪಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್‌ ತಲುಪಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಸ್‌ಪಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಟ್ ಮತಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಜಾಟವೇತರ ದಲಿತರ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ಜಾತವೇತರ ದಲಿತರ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರ ಭಯ

ಅಖಿಲೇಶ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವು ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ರಾಜಾ ಭಯ್ಯಾ ಅವರಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಇಮೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಪುತ್ರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಗಳು ಎಸ್ಪಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಮತಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ವಿ?

ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 'ಹೌದು' ಎನ್ನಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಚುನಾವಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕೈರಾನಾ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತದಾರರಿರುವ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇ.39ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಸೀಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳಿಕೆ ಶೇ.41 ಆಗಿದೆ.

'ಮೋದಿ ಸಾಧ್ಯ'

ಈಗ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ, 'ಮೋದಿ ಹೈ ತೋ ಮಮ್ಕಿನ್ ಹೈ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಜನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 19 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 192 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 134 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ.

English summary

After 37 years in UP politics, a party has returned to power for the second time in a row. After the year 2017, lotus has blossomed in the state even in the year 2022. The mandate of the state has been given to CM Yogi Adityanath, although the challenge from his SP has been met.