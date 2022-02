ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುಪಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 03: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಿ, ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು ಎಂದರು.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 70 ರಷ್ಟು ಜನರು ಡಬಲ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1947 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಯುಪಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದು ರೈತರಾಗಲಿ, ಕೂಲಿಕಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವೂ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಂ.2ಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯೋಗಿ ಅವರು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ 18 ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬಿಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಶಸ್ಸು. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ 364 ಗಲಭೆಗಳು, ಎಸ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಲಭೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಸತ್ತರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿರುವ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಯುಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.

In the presence of CM Yogi, BJP launched the useful song Yogi. On this occasion, Yogi said that the government is completing its tenure of 5 years.