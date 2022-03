"ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಗ BCCI ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?": ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ಬಲಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 4: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಏಳನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಪಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರು, ''ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ 15 ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಸೀಟು ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದ ಯೋಗಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ [ಗೋರಖ್‌ಪುರ] ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ BCCI ಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

"ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರಾ? ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು 'ಬುವಾ'ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? ಅವರಿಗೆ (ಮೋದಿ) ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?" ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಯುಪಿ: ಅಖಿಲೇಶ್ ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್, ನಾವು ಫೋರ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕು: ಶಾ

ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ನೀವು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಕಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅದು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಡಿ ಸಾವುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಏಳು ಹಂತಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಸ್ಪರ ಗುದ್ದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಂತಹ ಚಂಡನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಾ, 'ಬುವಾ-ಭಟಿಜಾ' ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯುಪಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್' ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The last phase of the Uttar Pradesh assembly elections is a verbal battle between the BJP and the SP. Former Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has turned down allegations of caste and caste politics in the BJP.