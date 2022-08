ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ: 'ಹರ ಹರ ಶಂಭು' ಹಾಡಿನ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 02; ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿ. ಅವರು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಝ್ ಹಾಡಿರುವ 'ಹರ ಹರ ಶಂಭು' ಹಾಡೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಹರ ಹರ ಶಂಭು' ಹಾಡನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಹಾಡನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಅವರ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಕಂಠವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಅವರ ಹಾಡು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಿಯೋಬಂದ್‌ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಹಾಡನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

In recent times singer Fermani Naz a resident of Muzaffarnagar in Uttar Pradesh has hurt the sentiments of Muslims with the song 'Har Har Shambhu', and now she has reacted to it.