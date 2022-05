ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದ: ವಿಡಿಯೋ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪತ್ತೆ

Lucknow

ವಾರಾಣಾಸಿ ಮೇ 9: ವಾರಣಾಸಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಸರ್ವೇ ಸೈಟ್ ಬಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ನ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸೀದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಸ್ವಸ್ತಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರರ್ಥ 'ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ' ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮಸೀಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಹಲವಾಡು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣ: ಒಬ್ಬ ಹಿಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಕೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ; ಮೇ 9ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ

ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೇಮಕಾತಿ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

English summary

Gyanvapi Masjid controversy: Two symbols of Swastik were found near the survey site at the Gyanvapi Mosque near the famed Kashi Vishwanath temple in Varanasi.