Lucknow

oi-Amith

ಲಕ್ನೋ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂಡಾ ಜೈಲಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೂಪನಗರದಿಂದ 900 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಾಂಡಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ 57 ವರ್ಷದ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿ ಹತ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಪತ್ನಿ ಪತ್ರ

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಆರು ಸಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 20 ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್, 30 ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸಿ ಒಂದು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಅನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ನಿರೋಧ ಜಾಕೆಟ್, ವಿಶೇಷ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ವಜ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರಿಯನ್ನು ನಸುಕಿನ 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

Uttar Pradesh Police arrives at Banda jail with Mafia gangster Mukhtar Ansari



UP Police had gone to Punjab's Rupnagar jail yesterday to take the Mafia gangster, nephew of Ex Vice President Hamid Ansari in its custody. SC had ordered his transfer to UP jail and face trials there pic.twitter.com/CJSAAUth5P