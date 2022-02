ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು: ಮೋದಿ

Lucknow

ವಾರಣಾಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28: 'ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 'ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು' ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ "ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾದವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ವಿಡಿಯೋ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ- ಕೇಶವ್ ಆರೋಪ

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ದಿನ, ಅಖಿಲೆಶ್ ಯಾದವ್ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನರು ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ವಾರಣಾಸಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. 'ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾರರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾತ್ರಾ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜವಂಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರಣಾಸಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಆರೋಪದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 2017 ರ ಮೊದಲು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 33 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರಿಗಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಪಿಯ 2.6 ಕೋಟಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 43,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ". ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವಾರಣಾಸಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೋಮು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Prime Minister Narendra Modi on Sunday said that "prayers for my death were done" by his political rivals. Addressing BJP workers in his Lok Sabha constituency, PM Modi said We have seen how much people have stooped low in Indian politics but when in Kashi prayers for my death were done, I felt elated.