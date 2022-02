ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಜಾಮೀನು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಇಮ್ಮಡಿ- ಟಿಕಾಯತ್

Lucknow

oi-Sunitha B

ಕಾನ್ಪುರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಲಖಿಂಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಟೆನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಶಿಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಬಿಕೆಯು) ವಕ್ತಾರ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಿಮ್ ಜೊಂಗ್-ಅನ್‌ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅಗಾಧ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು "ಎಂದು ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು 'ಮಿಷನ್ ಯುಪಿ’ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್‌ಕೆಎಂ

ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆನಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೇವಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕಾಯತ್ ಈ ವೇಳೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಓವೈಸಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮತದಾರರು ಮುಚ್ಚಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಸಾಹತು ಮಾಡುವ ಪಿತೂರಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯಿತ್ ಜಿಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದ್ವಾರ ಭಾಯಿ ಬನ್ನೋ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಘಂಟಾಘರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುದ್ವಾರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನು ಅವರು ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಆಂದೋಲನವು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ರೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿತು. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೃಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರೈತರು ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥೈಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆದಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು"ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

