ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಣರಂಗ: ನೊಟಾ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ರೈತರ ಚಿಂತನೆ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ (ಯುಪಿ) ಫೆಬ್ರವರಿ 02: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ರೈತರು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ನೋಟಾ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಪಿ) ತಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಲಖಿಂಪುರ ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆರಾಯ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲಖಿಂಪುರ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ರೈತರು, ವಿವಾದಿತ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಎಸ್‌ಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಲಖಿಂಪುರ ರೈತರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅನುದಾನ ಕಡಿತ, ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್

English summary

Farmers in Lakhimpur Kheri, who are yet to come to terms with the infamous October incident, are considering using the 'NOTA' option in the upcoming Assembly polls.