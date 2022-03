London

oi-Sunitha B

ಲಂಡನ್ ಮಾರ್ಚ್ 18: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಜೀವಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವಿಯು ಭಯಾನಕ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 250 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 500 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಮಾನವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೃತ ಶಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಿರರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಜಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 250 ವರ್ಷದಿಂದ 500 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲ್‌ನ ಪೆನ್ಜಾನ್ಸ್ ಬಳಿಯ ನ್ಯೂಲಿನ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಕಾರ್ನ್‌ವಾಲ್ ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದವು.

English summary

In accordance with a report in Mirror, a Greenland shark has been discovered on a good looking seaside in Britain, which is the longest dwelling creature amongst all sorts of vertebrates. Its age can vary from no less than 250 years to 500 years or extra. It was first noticed by an area on March 13 at Newlin Harbor Seaside close to Penzance, Cornwall.