Video: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ನಾಯಕ!

Kolkata

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮಾರ್ಚ್.04: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾಜಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಸುಶಾಂತ್ ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಡೆಯಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್.03ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇದಿನಿಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಸುಶಾಂತ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟುದಿನ ನಾನು ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TMC leader performs sit-ups on stage as he joins BJP. Susanta Pal held his ears and did three sit-ups asking for "forgiveness" for staying with the Trinamool Congress.



Read more: https://t.co/eCH4dXZzSY pic.twitter.com/fF0VinigaL