Kolkata

oi-Sunitha B

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಜುಲೈ 30: ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಚಾಲಕ ಪ್ರಣಬ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಲಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಉಳಿದ ಕಾರುಗಳು ಸದ್ಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಅಮಾನತುಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಣಬ್ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಜರಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು," ಎಂದು ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Arpita Mukherjee's driver Pranab Bhattacharya confirmed that multiple vehicles under her name have been missing for the last three months.