ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪಾದಿತ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ನಬನ್ನ ಚಲೋ' ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಮಾರ್ಚ್ ಟು ನಬನ್ನ' ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಎಸಿಪಿ) ದೇಬಜಿತ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ರೌಡಿ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬುರ್ರಾಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಡೆಯ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಕಾಶ್ ಘೋಷ್ (27), ರಾಜಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (34) ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೈತಿ (68) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಮ್‌ಡಮ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮೈತಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ರ್‍ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮೈತಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) 147, 148, 149, 324, 326, 353, 307, 34 ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ತಡೆ (PDPP) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೌರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ 'ನಬನ್ನಾ' ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಲಾಕೆಟ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ರ್‍ಯಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು.

