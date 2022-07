ಪಿಚ್ಚರ್‌ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಎಂದು ದೀದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುದ್ದು

Kolkata

oi-Punith BU

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಜುಲೈ. 23: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಆಪ್ತರಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಇರುವ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂಗೆ ಗುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 20 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಣವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

"ಯೇ ತೋ ಬಾಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೈ, ಚಿತ್ರ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ (ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್, ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ) ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

After the Enforcement Directorate officials raided Arpita Mukherjee's house and seized around 20 crores, the BJP gave a punch to the CM by sharing photos of Arpita Mukherjee with Chief Minister Mamata Banerjee.