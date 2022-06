ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ: ಅವ್ಯವಹಾರದ ಶಂಕೆ

Karwar

oi-Vasudeva Gouda

ಕಾರವಾರ, ಜೂ30: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 179 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅವ್ಯವಹಾರದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಮತ್ತು ಮೇ 9 ರಂದು ಎರಡು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 179 ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿವೆ. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗಾರ್ಡ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ, ಪುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್, ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹುಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 179 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಯದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

English summary

About 179 works in Karwar Municipal Council were called for tender after the completion of most of the work and there is suspicion of malpractice.