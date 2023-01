ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಗಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ :25 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ಪರಿಹಾರ

Karwar

lekhaka-Vasudeva Gouda

ಕಾರವಾರ, ಜನವರಿ 23: ಕಾರವಾರ ಭಾಗದ ಜನರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಯೋಜನೆ ನೌಕಾನೆಲೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾವು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇತ್ತ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಹುಸಿಯಾಗಿ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾನೆಲೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಜನರು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Refugees Did Not Get Relief or Employment even after 25 years Who Lost Land for INS Kadamba Project. Know more.