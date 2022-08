ದೇಶದ ಆರೋಪಿಗಳ ಫಿಂಗರ್ ಫ್ರಿಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹ- ಶೀಘ್ರ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಹೇಗೆ?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಕಳ್ಳತನವೋ, ಕೊಲೆ, ರಾಬರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ (ಎನ್ಎಎಫ್ಐಎಸ್) ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ (ಎಫ್ ಪಿಬಿ) ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ (ಎನ್ಎಎಫ್ಐಎಸ್) ತಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳ ಬೆರಳಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗವರು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

The central government has brought in the National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS). Karnataka is leading in the use of this system, How it is helpful to police Know More,