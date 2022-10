ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ತಡೆ

Karnataka

ಕೈಗಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಕೈಗಾ ಘಟಕ 5 ಮತ್ತು 6 ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್‌) ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯ) ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗೋಪಾಲ್ ಕೊರ್ಲಪಾಟಿ (ಪರಿಸರ ಸದಸ್ಯ) ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎನ್‌ಜಿಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಘಟಕ 5 ಮತ್ತು 6 ರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 235 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 700 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್‌ ತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವತಂ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸುವ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಒಳಪಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೈಗಾ ಅನುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 5 ಮತ್ತು 6 ಘಟಕ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ಕಾರವಾರ, ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕೆಂಪು ವರ್ಗದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಕೈಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಜನಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಿಗೆ MoEF ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್‌ಜಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್‌ಗೆ ಎನ್‌ಜಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

