ಭಯಾನಕ ಕೊರೊನಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ವೈರಸ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೋದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಲಹೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 24: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುಗಾಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರತೆ ಇರುವ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, 'ಕೋವಿನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್‍ಕ್ಲೇವ್' ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಸೆಣಸಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ವೈರಸ್ ಆತಂಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಏನು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಮುಂದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!

English summary

Opposition leader Siddaramaiah has given many important suggestions to Prime Minister Narendra Modi on how to get out of hardship on the corona delta virus. Know more.