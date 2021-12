ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ'ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೈಕಮಾಂಡ್!

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ.19: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಾವಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಎಂಬಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹವರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ. ಕೋಮುಗಲಭೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದರೂ ಮೊದಲು ಧ್ವನಿ, ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಂದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಹಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಂದೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತವರಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು.

There are rumors that the BJP's high command in the state is behind the recent controversy over the recent resignation of Union Minister Shobha Karandlaje, who has been staying away from controversies and has not responded to all.