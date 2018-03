ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 21 : ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ನಾನು ದುರ್ಬಲರು, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವವನು. ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ದುರ್ಬಲರ, ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಟಿಕೆಟ್: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

*ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಜ್ಜಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ

* ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವರು. ನಾನು ಸಹ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವವನು. ನಾನು ದುರ್ಬಲರ, ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

*ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.

"PM Modi doesn't see corruption in Yeddyurappa or Jay Shah's wealth.



PM doesn't see corruption in Nirav Modi running away after looting crores.



PM doesn't tell you the price of the Rafale plane & why he gave the deal to his industrialist friend": @RahulGandhi#INC4Karnataka pic.twitter.com/R41WYXl5MP