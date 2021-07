ಬಿಎಸ್ವೈ ಗುಡುಗಿದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಡುಗುತ್ತೆ: ಏನಿದು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ?

Karnataka

ಮೊದಲು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಇದು ದಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಹಾಡಿ, ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿರಾಣಿ, ಸರಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರಾಣಿಯವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಗೈರು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೇಳು ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಹೆಸರು ಫೈನಲ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಅದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರಾಣಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಳಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಣಿಯವರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೊಗಳಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Murugesh Nirani, who hails from Lingayat community, is being viewed as one of the contenders for the chief ministerial post praised BS Yediyurappa. Know more.