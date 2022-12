2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

Karnataka

oi-Punith BU

ಬೆಳಗಾವಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 43 ಇಲಾಖೆಗಳು 7,69,981 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2,58,709 ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 34 ಪ್ರತಿಶತ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬುಧವಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2023-24ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ 2.81 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ 66,059 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 46 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ 74,857 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 40,213 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 34,644 ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 2,758 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 440 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 5,619 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 1,986 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ 77 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 82,700 ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವು ಆದ್ಯತೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 12,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

One third of state government posts are vacant in Karnataka. 43 departments have 7,69,981 posts, out of which 2,58,709 posts i.e. about 34 percent are vacant, Chief Minister Basavaraja Bommai told the Legislative Council on Wednesday.