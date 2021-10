ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂ.1, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ

Karnataka

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 418 ಮಂದಿಯಂತೆ 1,53,052 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ( NCRB) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12,259 ಸಾವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ 19,909 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು 16,883, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 14,578, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 13,103 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಶೇ.50.1 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10.1 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10.2 ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

"ಈ ಡೇಟಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

2020 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಟ್ಟು 1,53,053 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 37,666 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 24.6 ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು 2015 ರಲ್ಲಿ 17.8 ಶೇಕಡಾ, 2016 ರಲ್ಲಿ 19.2 ಶೇಕಡಾ, 2017 ರಲ್ಲಿ 22.1 ಶೇಕಡಾ, 2018 ರಲ್ಲಿ 22.4 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ 23.4 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ವರದಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು , ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರರು/ವೇತನದಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಕೂಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ವೃತ್ತಿ-ವಾರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ಗೃಹಿಣಿಯರು' (14.6%), ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು (11.3%), ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು (10.2) ಅನುಸರಿಸಿದರು. %), ವೇತನದಾರರು (9.7%), ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (8%), ರೈತರು/ಕೃಷಿಕರು (7%) ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (1%). 13.4-ಶೇಕಡಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು 'ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿಯ ಅಪಘಾತದ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು 2020 ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 6,495 ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (4,945), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (4,176), ತೆಲಂಗಾಣ (3,831) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 2,754 ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕೊ ಪ್ಯಾಸ್ಟೊರಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗಾಗಿ SAHAI ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇಂತಿದೆ: 080 - 25497777

