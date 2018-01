2013ರ ಹಿನ್ನೋಟ : ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 05: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2018ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲ : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಉದಯ!

2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಏಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಜೆಪಿ, ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಎಸ್‌ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷ ಈಗ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಂಧಾಮ ಸೇರಿದೆ.

2013 ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1 BJP Bharatiya Janata Party

2 BSP Bahujan Samaj Party

3 CPI Communist Party of India

4 CPM Communist Party of India (Marxist)

5 INC Indian National Congress

6 NCP Nationalist Congress Party

State Parties

7 JD(S) Janata Dal (Secular)

State Parties - Other States

8 ADMK All IndiaAnna Dravida Munnetra Kazhagam

9 IUML Indian Union Muslim League

10 JD(U) Janata Dal (United)

11 LJP Lok Jan Shakti Party

12 SHS Shivsena

13 SP Samajwadi Party

Registered(Unrecognised ) Parties

14 ABHM Akhil Bharat Hindu Mahasabha

15 ABML(S) Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)

16 AIFB(S) All India Forward Bloc (Subhasist)

17 AKBRP Akhila Bharatiya Rytha Party

18 AMJP Ambedkar Janatha Party

19 ANC Ambedkar National Congress

20 BDBRAJP Bharatiya Dr. B.R.Ambedkar Janta Party

21 BhJD Bharatiya Janta Dal

22 BHPP Bharatiya Peoples Party

23 BPJP Bharatiya Praja Paksha

24 BRPP Bharatiya Republican Paksha

25 BSRCP Badavara Shramikara Raitara Congress Party

26 CPI(ML)(L) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)

27 CPIM Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

28 DPPS Democratic Prajakranthi Party Secularist

29 HJP Hindustan Janta Party

30 HND Hindusthan Nirman Dal

31 INL Indian National League

32 JVBP Jai Vijaya Bharathi Party

33 KAP Karunaadu Party

34 KaSP Karnataka Swarajya Party

35 KCVP Kannada Chalavali Vatal Paksha

36 KDC Kamarajar Deseeya Congress

37 KJP Karnataka Jantha Paksha

38 KMP Karnataka Makkala Paksha

39 KRRS Karnataka Rajya Ryota Sangha

40 LSP Lok Satta Party

41 MPHP Mahila Pradhana Paksha

42 NDEP National Development Party

43 NPP National People's Party

44 PPIS People's Party of India(secular)

45 PPOI Pyramid Party of India

46 RCMP Rani Chennamma Party

47 RPI Republican Party of India

48 RPI(A) Republican Party of India (A)

49 RSPS Rashtriya Samaj Paksha

50 SAJP Samajwadi Janata Party(Karnataka)

51 SDP Socialistic Democratic Party

52 SDPI Social Democratic Party of India

53 SJKP Sarvajanik Kranti Party

54 SJPA Sarva Janata Party

55 SK Shubha Karnataka

56 SKP Sarvodaya Karnataka Paksha

57 SUCI Socialist Unity Centre of India (communist)

58 VJCP Vichara Jagruthi Congress Paksha

59 WPOI Welfare Party of India

Independents

60 IND Independent

