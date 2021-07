ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಊಹಿಸಲು ಸೆರೊ ಸರ್ವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ

Karnataka

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 22: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸೆರೊ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆರೋಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.88 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರೊಪ್ರೆವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೇ. 14ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಸೆರೊಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೆರೊಪ್ರೆವೆಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 27ರಷ್ಟು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಏಕೆಂದರೆ, ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ಷೀಣತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವರು ಸಹ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತಿಮವಾದುದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಮ್‌ಸಿ ವೆಲ್ಲೂರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಗಗನ್‌ದೀಪ್ ಕಾಂಗ್ ಅವರು, 'ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಕಳಪೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೆರೊಪೊಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದರೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆರೊ-ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

English summary

While Karnataka grapples with the fear of an anticipated third wave of Covid-19, the State Government’s most important report on serosurveillance data — which helps the state predict the impact of the third wave — is lying in cold storage.