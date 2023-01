ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 31: ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 172 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 272 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 3.21 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 1.73 ಕೋಟಿ ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

"ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಾಖೆಯು https://www.karnatakadigitalpubliclibrary.org/ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಆಕ್ಸೆಸ್‌ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಜರ್ನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯವು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Encouraged by the positive response to the Digital Libraries project, the Karnataka Library Department will convert 172 libraries in rural areas and slums into digital libraries at a cost of Rs 4 crore.