ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 29.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 14: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 29.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 37, 470ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಜೀವನ್ ರಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 32.8 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು 4.40 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಮೃತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜೀವನ್ ರಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ 12 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಲ್ಲ: ಸೆರೋ ಸರ್ವೇ

ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು 6 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮೈಸೂರು ಸಂಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22,000 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 28 ದಿನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಎಂಜಿಆರ್) ಶೇ 1.5 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತರಂಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಂಜಿಆರ್ ಅನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿಆರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶೇಕಡಾ 24ರಷ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 18.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1669 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1672 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ 36933 ಮಂದಿ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 425 ಮಂದಿಗೆ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1232220ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 15933ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8189 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಪಾಸಣೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 33,528 ಮಂದಿಗೆ ರಾಪಿಡ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ 1,35,804 ಮಂದಿಗೆ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,69,332 ಮಂದಿಗೆ ಕೊವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪು ವೃದ್ಧರು, ಸಹವರ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಮಧ್ಯಮ-ಅಪಾಯದ ಗುಂಪು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ).

ಅಧ್ಯಯನವು 3 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದೆ: ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು, ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಗುಂಪು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಜನನ ಆರೈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರು ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಎಫ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಡವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಸೈಟೊಕಿನ್ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆರೋಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ (15.4%) ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ (12%), 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (15.4%) ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ (14%) ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಧಾರವಾಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಎಫ್‌ಆರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಐಆರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಶಗಳು ವೈರಸ್‌ ರೂಪಾಂತರಿತ ರೂಪಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನುಪಾತ, ಕೋವಿಡ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಸಿ ವೈದ್ಯ ಎಚ್‌ಒಡಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By September 10, India’s Covid cases are expected to touch 32.8 crore (3,28,42,435) and deaths 4.40 lakh (4,40,220), as per an analysis by Jeevan Raksha. Karnataka’s Covid figures are expected to touch 29.50 lakh (29,50,000) and deaths 37,470.