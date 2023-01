ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಧಾರ್‌ ಪಟೇಲ್ ಕಾರಣ: ಬಿಜೆಪಿ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ?

Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಹಾವೇರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಬವಿಸಿರುವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್ಧಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಕಾರಣವೆಂದು 86ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರುಸುಮುರುಸು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

English summary

Doddarange Gowda, the president of the 86th Kannada Sahitya Sammelan, opined that the then Union Home Minister Sardhar Vallabhbhai Patel was responsible for the border problems that arose in the country. Rumors have been heard that this has caused confusion for the BJP,