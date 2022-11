Karnataka

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 29: ನವೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

2025ಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್‌, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರಫ್ತು

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ರೈಲಿನ ಅಗಾಧ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ 390 ನಿಮಿಷಗಳು (6 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 385 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶತಾಬ್ದಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

English summary

South India's first Vande Bharat Express train running from Chennai to Mysore via Bangalore, which was launched on November 11, has become very popular in a short time.