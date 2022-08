ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೇಟಾ

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 29: ಹೆಣ್ಣು ಕಾಮದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗಿಂತ ತಿಳಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯೋವೃದ್ದೆಯವರೆಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿರುವವರೇ, ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ.

ಜನವರಿ 2022ರಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 325 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.‌ ಈ ಪೈಕಿ 256 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಂದಲೇ ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾದ 190 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ‌ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ರೇಪ್ ಕೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದರೆ 32 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ 4 ವಿಚ್ಚೇದ‌ನ‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪತಿಯರೇ ರೇಪ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇಫ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೀರಾ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A total of 325 rape cases have been reported in the state from January 2022 to July. Out of these, 256 women were defamed by someone they knew. Acquaintances are involved in rape cases in 190 registered cases, Know More,