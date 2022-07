Karnataka

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 28: ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳು, ಖಾನೇಶುಮರಿ ನಂಬರ್‌ಗಳು, ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತಹ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್-ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ರಚಿಸಲು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇ-ಆಡಳಿತ, ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಯಳ್ಳಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿಡಿಎ) ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ವಂದನಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಎ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಎ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕುರಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಖಾತ/ಖಾನೇಶುಮರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು.ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಖಾತಾ/ಖಾನೇಶುಮರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಖಾನೇಶುಮರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿಡುವಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ದಾಖಲೆ (ಆರ್‌ಟಿಸಿ), ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

High Court has directed the Chief Secretary to the Government to take steps to create an online dashboard for identification of properties by consolidating the various types of numbers already issued to prevent confusion.