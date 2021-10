Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಎರಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಮಾನ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಬೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ AY 4.2 ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೇಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಾಲುಸಾಲು ರಜೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರಕ ವ್ಯಾಧಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲಾಕ್​ಡೌನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ AY 4.2 ಪ್ರಕರಣ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

English summary

Covid-19 Third Wave Scare: Health Minister Dr Sudhakar Request People Not to Believe in Fake News; delta ay 4.2 variants outbreak in foreign countries, not to worry for India. He Urges people to get vaccinated.