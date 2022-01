ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ; ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!

Karnataka

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 31; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿರುವ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ 'ಅಲಿಂಗ' ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಜೆಡಿಎಸ್‍ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಹಿಂದವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದವರು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ!

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಅಹಿಂದ ಮೂಲಕ 2ನೇ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಜನತೆ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬಲಗೈನಂತಿದ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಹಾವಭಾವ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ.

ಮೂಲ- ವಲಸಿಗರ ತಿಕ್ಕಾಟ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಸಿ.ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವೇ 2013ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಂದು ಅಹಿಂದದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಈಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೂಡ ಅಹಿಂದ ಬದಲಿಗೆ ಅಲಿಂಗ (ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ-ಲಿಂಗಾಯತ) ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು; ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ

English summary

Congress leader C. M. Ibrahim may quit party soon. His exit from party may become set back for Karnataka Congress ahead of the assembly elections next year.